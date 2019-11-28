В Тбилиси появится центр русского языка и культуры
В середине декабря текущего года в грузинской столице откроют Центр русского языка и культуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского сенатора Григория Карасина.
По информации агентства, соответствующее заявление Карасин сделал по итогам встречи со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе в Праге.
Ожидается, что открытие центра сыграет положительную роль в развитии отношений между РФ и Грузией. Карасин также выразил надежду, что запланированные на декабрь в Тбилиси культурные мероприятия пройдут без инцидентов.
Напомним, напряжение в отношениях между странами появилась напряженность в результате инцидента летом 2019 года. Поводом для этого послужило разногласие в ходе заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на встрече, занял кресло спикера, что вызвало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки. С 8 июля было прекращено прямое авиасообщение с Грузией.
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