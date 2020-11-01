В Тбилиси оппозиция требует повторных выборов

Оппозиционные партии вместе со своими сторонниками пикетируют здание парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Они требуют организации досрочных парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

Парламент Грузии сформирован из представителей девяти партий

«Вчера мы были очевидцами всего, кроме выборов. Нам просто плюнули в душу. Режим Иванишвили должен быть прекращен. Выборы не были действительными, мы еще раз заявляем, что не признаем итоги этих выборов и требуем проведение новых парламентских выборов, досрочных выборов», - цитирует агентство одного из участников акции оппозиции.

Напомним, накануне в Грузии состоялись парламентские выборы. По итогам подсчета 97,09 % бюллетеней на участках, правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 48% голосов и получила право самостоятельно сформировать новое правительство. Лидеры оппозиционных партий не признают итогов голосования, пишет Газета.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Умикашвили
ТЕГИ:ПарламентВыборыОппозицияГрузияТбилиси
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры