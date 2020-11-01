В Тбилиси оппозиция требует повторных выборов
Оппозиционные партии вместе со своими сторонниками пикетируют здание парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Они требуют организации досрочных парламентских выборов, сообщает РИА Новости.
«Вчера мы были очевидцами всего, кроме выборов. Нам просто плюнули в душу. Режим Иванишвили должен быть прекращен. Выборы не были действительными, мы еще раз заявляем, что не признаем итоги этих выборов и требуем проведение новых парламентских выборов, досрочных выборов», - цитирует агентство одного из участников акции оппозиции.
Напомним, накануне в Грузии состоялись парламентские выборы. По итогам подсчета 97,09 % бюллетеней на участках, правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 48% голосов и получила право самостоятельно сформировать новое правительство. Лидеры оппозиционных партий не признают итогов голосования, пишет Газета.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru