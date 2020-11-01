Парламент Грузии сформирован из представителей девяти партий

По данным ЦИК Грузии, в парламент страны прошли девять политических партий. Таковы итоги подсчета 80,22% бюллетеней на выборах, РИА Новости.

В числе партий-победителей «Грузинская мечта», «Европейская Грузия», «Лейбористы», «Альянс патриотов», «Сила в единстве», «Гирчи», «Лело», «Стратегия Агмашенебели» и «Граждане».

Проходной барьер для партий составляет 1%.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила, по предварительным подсчетам, 76 мандатов. Такой результат позволяет партии самостоятельно сформировать новое правительство.

Напомним, парламентские выборы прошли в Грузии в субботу.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с НСН прокомментировал нападение на на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Афинах. Саакашвили называли кандидатом в премьер-министры страны от оппозиционного объединения «Сила в единстве».

«Это больше похоже на инсценировку, потому что реального нападения не состоялось», - предположил собеседник НСН.

