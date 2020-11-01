Парламент Грузии сформирован из представителей девяти партий
По данным ЦИК Грузии, в парламент страны прошли девять политических партий. Таковы итоги подсчета 80,22% бюллетеней на выборах, РИА Новости.
В числе партий-победителей «Грузинская мечта», «Европейская Грузия», «Лейбористы», «Альянс патриотов», «Сила в единстве», «Гирчи», «Лело», «Стратегия Агмашенебели» и «Граждане».
Проходной барьер для партий составляет 1%.
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила, по предварительным подсчетам, 76 мандатов. Такой результат позволяет партии самостоятельно сформировать новое правительство.
Напомним, парламентские выборы прошли в Грузии в субботу.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с НСН прокомментировал нападение на на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Афинах. Саакашвили называли кандидатом в премьер-министры страны от оппозиционного объединения «Сила в единстве».
«Это больше похоже на инсценировку, потому что реального нападения не состоялось», - предположил собеседник НСН.
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