В Тбилиси около 30 тысяч человек вышли на митинг за евроинтеграцию

Как отмечает «Коммерсант», митинг прошел после того, как Еврокомиссия не дала рекомендацию на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии.

По данным газеты, митинг начался с исполнения грузинского и украинского гимнов, также прошла минута молчания в память о 16 грузинах, погибших на территории Украины в ходе военных действий с 24 февраля.

Кроме того, в в ходе митинга прошли выступления гражданских активистов, которые призвали к исполнению требований ЕС до конца года.

