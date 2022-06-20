В Тбилиси около 30 тысяч человек вышли на митинг за евроинтеграцию
Около 30 тысяч человек вышли в понедельник на митинг в Тбилиси, выступая за евроинтеграцию Грузии.
Как отмечает «Коммерсант», митинг прошел после того, как Еврокомиссия не дала рекомендацию на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии.
По данным газеты, митинг начался с исполнения грузинского и украинского гимнов, также прошла минута молчания в память о 16 грузинах, погибших на территории Украины в ходе военных действий с 24 февраля.
Кроме того, в в ходе митинга прошли выступления гражданских активистов, которые призвали к исполнению требований ЕС до конца года.
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