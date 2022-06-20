В Тбилиси около 30 тысяч человек вышли на митинг за евроинтеграцию

Около 30 тысяч человек вышли в понедельник на митинг в Тбилиси, выступая за евроинтеграцию Грузии.

«Грузия ответит»: Названы последствия присоединения Южной Осетии к России

Как отмечает «Коммерсант», митинг прошел после того, как Еврокомиссия не дала рекомендацию на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии.

По данным газеты, митинг начался с исполнения грузинского и украинского гимнов, также прошла минута молчания в память о 16 грузинах, погибших на территории Украины в ходе военных действий с 24 февраля.

Кроме того, в в ходе митинга прошли выступления гражданских активистов, которые призвали к исполнению требований ЕС до конца года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Умикашвили
ТЕГИ:ЕвросоюзГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры