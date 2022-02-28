В Тбилиси объяснили, почему отказались от санкций против РФ

Грузия отказалась от санкций против России, потому что не хочет повторить войну 2008 года. Об этом заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство не присоединится к западным финансовым и экономическим санкциям против России. После этого в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие потребовали отстранить премьера.

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При этом Залкалиани подчеркнул, что члены правительства, принявшие решение об отказе, являются «не меньшими патриотами, чем другие» и показывают ответственность перед народом.

Он напомнил, что российские войска стоят недалеко от станы, и выразил опасение, что им «понадобится несколько минут, чтобы перевернуть всю Грузию наизнанку». При этом глава МИД подчеркнул, что не хочет видеть бомбардировку столицы, как это было в 2008 году.

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ТЕГИ:МИДВойнаСанкцииРоссияГрузия
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