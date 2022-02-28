В Тбилиси объяснили, почему отказались от санкций против РФ

Грузия отказалась от санкций против России, потому что не хочет повторить войну 2008 года. Об этом заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство не присоединится к западным финансовым и экономическим санкциям против России. После этого в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие потребовали отстранить премьера.