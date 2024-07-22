В Татарстане редактора «Радио Свобода» приговорили к 6,5 года колонии

Курмашева была задержана в октябре по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами. Позже в отношении неё было возбуждено дело из-за книги, осуждающей СВО.

По решению суда журналистке назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Также Курмашеву оштрафовали на 10 тысяч рублей за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у неё американского гражданства.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) к 11 годам колонии за фейки о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

