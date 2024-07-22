В Татарстане редактора «Радио Свобода» приговорили к 6,5 года колонии
Верховный суд Татарстана признал редактора радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашеву виновной по статье о публичном распространении фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Курмашева была задержана в октябре по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами. Позже в отношении неё было возбуждено дело из-за книги, осуждающей СВО.
По решению суда журналистке назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима.
Также Курмашеву оштрафовали на 10 тысяч рублей за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у неё американского гражданства.
Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) к 11 годам колонии за фейки о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru