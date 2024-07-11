Политика Гозмана заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки об армии

Отмечается, что суд признал политика виновным по уголовному делу о распространении фейков об армии.

Поводом для возбуждения дела стали тексты Гозмана в мессенджере Telegram и соцсетях, посвящённые событиям в украинской Буче, а также критике действий российских властей.

Ранее второй западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ, внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 14 годам колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

