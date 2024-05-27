В «Талибане» заявили, что никогда не были террористами
Движение «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) никогда не было террористическим. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
По его словам, движение воевало «за освобождение Афганистана от иностранной оккупации».
«Мы хотим позитивных отношений с соседями и странами региона и мира», - указал Шахин.
Он также добавил, что Кабул приветствует предложение МИД РФ и Минюста РФ об исключении «Талибана» из списка террористических организаций.
Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что движение «Талибан» является реальной властью в Афганистане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru