Депутат Соболев призвал исключить «Талибан» из списка террористов

Соболев заявил, что с талибов, которые сейчас представляют Афганистан, обязательно нужно снять такое «клеймо» и установить с ними дипломатические отношения по примеру Китая. Он пояснил, что сейчас ситуация по сотрудничеству с «Талибаном» исправляется.

Депутат также напомнил о том, что представители «Талибана» присутствовали на форуме «Россия — Исламский мир» в Казани. Отношения с ними необходимы, иначе США перетянут их на свою строну, отметил депутат.

Ранее МИД РФ и Минюст рассказали президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

