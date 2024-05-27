Депутат Соболев призвал исключить «Талибан» из списка террористов
Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что давно необходимо убрать движение «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) из списка террористов. Его слова приводит «NEWS.ru».
Соболев заявил, что с талибов, которые сейчас представляют Афганистан, обязательно нужно снять такое «клеймо» и установить с ними дипломатические отношения по примеру Китая. Он пояснил, что сейчас ситуация по сотрудничеству с «Талибаном» исправляется.
Депутат также напомнил о том, что представители «Талибана» присутствовали на форуме «Россия — Исламский мир» в Казани. Отношения с ними необходимы, иначе США перетянут их на свою строну, отметил депутат.
Ранее МИД РФ и Минюст рассказали президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сами на четвереньках»: В Госдуме ответили на призыв поставить Россию на колени
- Лавров заявил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане
- После пандемии COVID-19 выросло число заболевших рассеянным склерозом
- Эксперт Горхиян: жилье в Сочи оказалось дороже, чем на Бали
- Путин: В вузах России обучаются свыше 63 тысяч студентов из Узбекистана
- Сбербанк запустил обмен таиландских батов в Москве
- СМИ: В НАТО обсуждают возможность защиты неба над Западной Украиной
- Комитет грузинского парламента поддержал преодоление вето на закон об иноагентах
- «НАШЕ Радио» приглашает слушателей провести уикенд со «Смешариками»
- Эрдоган заявил, что Турции необходима новая Конституция
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru