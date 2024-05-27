Депутат Соболев призвал исключить «Талибан» из списка террористов

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что давно необходимо убрать движение «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) из списка террористов. Его слова приводит «NEWS.ru».

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Соболев заявил, что с талибов, которые сейчас представляют Афганистан, обязательно нужно снять такое «клеймо» и установить с ними дипломатические отношения по примеру Китая. Он пояснил, что сейчас ситуация по сотрудничеству с «Талибаном» исправляется.

Депутат также напомнил о том, что представители «Талибана» присутствовали на форуме «Россия — Исламский мир» в Казани. Отношения с ними необходимы, иначе США перетянут их на свою строну, отметил депутат.

Ранее МИД РФ и Минюст рассказали президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанТерроризм

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