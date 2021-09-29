В СЖР назвали блокировку Youtube-каналов RT актом политической цензуры

Ранее сообщалось, что YouTube удалил без права восстановления принадлежащие RT каналы RT DE и Der Fehlende Part. На это уже отреагировали в МИД РФ. Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке YouTube, если каналы не восстановят.

Как говорится в сообщении на сайте СЖР, удаление каналов является нарушением основных принципов свободы распространения информации.

В СЖР призвали международные правозащитные и журналистские сообщества оценить действия Youtube, а также потребовали восстановления работы каналов RT.

