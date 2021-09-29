В СЖР назвали блокировку Youtube-каналов RT актом политической цензуры
Союз журналистов России прокомментировал блокировку двух немецкоязычных каналов RT на Youtube, назвав это актом политической цензуры.
Ранее сообщалось, что YouTube удалил без права восстановления принадлежащие RT каналы RT DE и Der Fehlende Part. На это уже отреагировали в МИД РФ. Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке YouTube, если каналы не восстановят.
Как говорится в сообщении на сайте СЖР, удаление каналов является нарушением основных принципов свободы распространения информации.
В СЖР призвали международные правозащитные и журналистские сообщества оценить действия Youtube, а также потребовали восстановления работы каналов RT.
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