В СЖР назвали блокировку Youtube-каналов RT актом политической цензуры

Союз журналистов России прокомментировал блокировку двух немецкоязычных каналов RT на Youtube, назвав это актом политической цензуры.

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Ранее сообщалось, что YouTube удалил без права восстановления принадлежащие RT каналы RT DE и Der Fehlende Part. На это уже отреагировали в МИД РФ. Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке YouTube, если каналы не восстановят.

Как говорится в сообщении на сайте СЖР, удаление каналов является нарушением основных принципов свободы распространения информации.

В СЖР призвали международные правозащитные и журналистские сообщества оценить действия Youtube, а также потребовали восстановления работы каналов RT.

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