В ведомстве указали, что Киев готовит подобные провокации совместно с европейскими спецслужбами, а в качестве исполнителей планируется привлекать выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, которым обещают заплатить до 20 тысяч долларов. В случае ареста наёмники должны будут возложить вину на российские спецслужбы.

Также в СВР заявили, что под руководством западных кураторов Киев планирует подорвать в Балтийском море иностранное судно. Для этого будут использоваться мины российского производства, чтобы возложит ответственность на Россию и заставить НАТО закрыть ей выход в Балтику.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что на южном участке границы республики с Украиной в 2024 году было зафиксировано около 40 провокаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

