В СВР заявили, что Украина готовит нападения на российскую оппозицию за рубежом
Украинские спецслужбы готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции, а также бежавших от закона предпринимателей, в настоящее время проживающих за рубежом. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
В ведомстве указали, что Киев готовит подобные провокации совместно с европейскими спецслужбами, а в качестве исполнителей планируется привлекать выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, которым обещают заплатить до 20 тысяч долларов. В случае ареста наёмники должны будут возложить вину на российские спецслужбы.
Также в СВР заявили, что под руководством западных кураторов Киев планирует подорвать в Балтийском море иностранное судно. Для этого будут использоваться мины российского производства, чтобы возложит ответственность на Россию и заставить НАТО закрыть ей выход в Балтику.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что на южном участке границы республики с Украиной в 2024 году было зафиксировано около 40 провокаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Ингушетии за связи с ОПГ
- В России за месяц перевыполнили план по дефициту бюджета на год
- Алиев одобрил соглашение о грузоперевозках с Россией
- Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы
- Число прослушиваний «Not Like Us» Ламара выросло на 430% после «Супербоула»
- Обвиняемые в госизмене студенты хотели заминировать авто сотрудника ФСБ в Лобне
- Дзюба назвал принципиальное условие для продления контракта с «Акроном»
- Губерниеву вручили удостоверение советника главы Минспорта России
- Врач Решетун заявил о риске передачи инфекций через кальян
- Мишустин: Производительность труда в РФ к 2030 году вырастет на 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru