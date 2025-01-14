Захарова указала на признание Байдена в провокации против России

В связи с этим она подчеркнула, что это заявление действующего президента США – «признание в осознанно совершенной провокации».

По словам Захаровой, администрация Байдена разжигала конфликт, зная, что тем самым подталкивает мир к пропасти.

Ранее Байден выступил с финальной внешнеполитической речью, в которой заявил, что оказание Вашингтоном помощи Киеву создало риски развязывания ядерного противостояния с РФ и призвал продолжать оказывать Украине поддержку после ухода его администрации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



