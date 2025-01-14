Захарова указала на признание Байдена в провокации против России
Действующий президент США Джо Байден признался в провокации в отношении России в своей финальной речи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Байден, произнося эту речь 14 января, признал, что оказание поддержки Украине создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.
В связи с этим она подчеркнула, что это заявление действующего президента США – «признание в осознанно совершенной провокации».
По словам Захаровой, администрация Байдена разжигала конфликт, зная, что тем самым подталкивает мир к пропасти.
Ранее Байден выступил с финальной внешнеполитической речью, в которой заявил, что оказание Вашингтоном помощи Киеву создало риски развязывания ядерного противостояния с РФ и призвал продолжать оказывать Украине поддержку после ухода его администрации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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