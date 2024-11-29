В СВР рассказали, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
НАТО рассматривает возможность заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить боеспособность украинских войск. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта», — отметили в ведомстве.
По данным СВР, на Западе рассматривают реализацию этого сценария ради возможности «восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша». В спецслужбе отметили, что Североатлантический альянс уже разворачивает учебно-тренировочные центры на Украине, через которые пройдут не менее миллиона мобилизованных граждан.
Ранее в Кремле назвали заморозку украинского конфликта неприемлемой для России, Москве важно достичь своих целей, напоминает «Свободная пресса».
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