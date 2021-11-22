В СВР назвали ложью заявления Госдепа США о вторжении России на Украину

Госдепартамент США распространяет ложную информацию о подготовке в России сил для военного вторжения на Украину, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.

«По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в последнее время чиновники США активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к "агрессии" в отношении Украины. Также в СВР указали, что Вашингтон, рисует «страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города», ссылаясь на «достоверные сведения».

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"Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", - заявили в СВР.

Также в заявлении подчеркивается, что подобное поведение может привести к опасным последствиям. Кроме того, в СВР выразили беспокойство в связи с продвижением ВСУ вглубь "серой зоны" в Донбассе и наращиванием группировки войск в приграничных районах, которое происходит при поддержке Запада.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны перемещает силы на своей территории на свое усмотрение, это никому не угрожает. В Кремле много раз подчеркивали, что на Украине внутриполитический конфликт и Россия в него не вмешивается.

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Фото: stat.mil.ru
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