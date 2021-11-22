В СВР назвали ложью заявления Госдепа США о вторжении России на Украину

Госдепартамент США распространяет ложную информацию о подготовке в России сил для военного вторжения на Украину, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.

«По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в последнее время чиновники США активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к "агрессии" в отношении Украины. Также в СВР указали, что Вашингтон, рисует «страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города», ссылаясь на «достоверные сведения».