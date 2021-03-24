Дон Кихоты XXI века. Россиян позвали в суд на войну с ростом цен

Слишком высокие цены являются основанием для обращения гражданина напрямую в суд вместо жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Соответствующее разрешение дал пленум Верховного суда России, указав, что необоснованное повышение цен нарушает права гражданина, а потому он имеет возможность обратиться за защитой в общем порядке. Суд по его обращению должен либо признать обоснованность роста цен, либо потребовать их снижения и возмещения убытков. При этом суд вправе самостоятельно решать, какая именно цена является справедливой и какой ущерб понесли пользователи в результате нарушения. В решении Верховного суда отмечается, что обращаться в суд может даже тот, кто не является непосредственным потребителем услуги или товара, стоимость которых он считает завышенной.

При всей внешней справедливости разъяснений пленума Верховного суда они в большей степени смахивают на разрешение стоптать лишнюю пару обуви. Борьба с ростом цен в России даже на высоком государственном уровне последнее время напоминает борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами, что уж говорить о попытках добиться справедливости в этом вопросе рядовых граждан. Достаточно представить автолюбителя, который обращается в суд с жалобой на необоснованный, по его мнению, рост цен на бензин на автозаправках, и комментарий по этому поводу судьи, особенно, не под протокол – и приподнятое настроение обеспечено.

Попытки рядовых граждан добиться в суде справедливых цен на товары и услуги в соответствии с упомянутым разрешением пленума Верховного суда, как представляется, обречены на провал по целому ряду причин. Во-первых, даже закоренелый оптимист вряд ли отважится назвать нынешнюю судебную систему в России самостоятельной, независимой ветвью власти: слишком уж много усилий было приложено самой этой системой для собственной дискредитации (вспомним дела из самых разных сфер – Васильевой, Калви, Устинова). Во-вторых, как уже было сказано, даже представители высшего руководства страны ничего не могут поделать с теми же ценами на бензин. Очередной их всплеск на внутреннем рынке из-за недополученных нефтяными компаниями сверхприбылей на рынке внешнем привел только к тому, что, как уже сообщалось, демпферный механизм «перенастроен» в пользу дополнительных выплат нефтяникам.

Свидетельством тому, что аппаратный вес глав крупнейших нефтяных компаний страны выше, чем даже премьер-министра, может служить и то, с какой скоростью был скорректирован отчет Счетной палаты. Она недавно предупредила о «рисках повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновении социальной напряженности». В тот же день поступило уточнение о том, что риски - минимальны.

А вы говорите – судиться из-за высоких цен. Ноги стопчешь…

