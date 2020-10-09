Президент Киргизии объяснил введение режима ЧП
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объяснил введение режима ЧП, передает РИА Новости.
По словам главы государства, «судьба страны в опасности».
«Поэтому в столице страны Бишкеке объявлено чрезвычайное положение. Сегодня подписал специальный указ. Как президент, в рамках моих конституционных прав я сделаю все, чтобы защитить мир людей и целостность страны. Надеюсь, что интеллигентные граждане страны меня полностью поддержат. Давайте вместе выберемся из неприятностей, не глядя на улицу. В противном случае угроза потери нашей страны реальна», - подчеркнул он.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ранее в пятницу ввел на территории Бишкека с 20.00 режим чрезвычайного положения, в город введут воинские подразделения и техника. Комендантом столицы назначен замглавы МВД Алмаз Орозалиев.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов заявил о переходе на сторону народа и не поддерживает ни одну из политических сил.
В Киргизии протесты начались после объявления результатов парламентских выборов 6 октября. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.
В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах находятся 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб.
По предварительным данным выборов, в законодательный орган прошли проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».
Остальным же не удалось преодолеть семипроцентный барьер, и их представители заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Центризбирком Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Президент Киргизии объяснил введение режима ЧП
- Президент Армении: Турция создаёт в Карабахе «ещё одну Сирию»
- Правительство РФ выделит российскому автопрому 15 млрд рублей
- Академик РАН заявил о природных причинах экологической катастрофы на Камчатке
- «Союзмультфильм» удалит с YouTube свою «золотую коллекцию»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru