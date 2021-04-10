В Стамбуле проходит встреча Эрдогана и Зеленского
В Стамбуле идут переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.
«Переговоры президентов Турции и Украины начались», - сказано в официальном сообщении.
Стамбул также – место проведения девятого заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), возглавляемого президентами обеих стран. Как сообщает администрация президента Турции, «будут всесторонне обсуждены вопросы двусторонних отношений и шаги для их укрепления, а также региональные и международные вопросы».
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