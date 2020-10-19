Пушков рассказал об ошибке Зеленского в отношениях с Эрдоганом

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибается, рассчитывая на стратегическое партнерство с Турцией.

В своём Telegram Пушков выразил мнение, что Киев станет для Анкары лишь ещё одной картой в сложной системе отношений с Европой, США и Россией. «Эрдоган будет «включать» партнерство, когда ему выгодно, и забывать о нем, когда в нём нет необходимости. И «возвращать Крым» тоже помогать не будет», - отметил сенатор.

Пушков считает, что Зеленский не сможет «завербовать» Эрдогана, так как слишком велико различие в уровнях и авторитете. «Президент Турции играет сразу на нескольких шахматных досках и не боится обострений с великими державами, всегда имеет в запасе козыри... Зеленскому не чета», - резюмировал политик.

Ранее Украина и Турция во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей. В ходе пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и «не признавала и не признает аннексию Крыма».

