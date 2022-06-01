В США женщина впервые в истории возглавила один из видов ВС
1 июня 202221:32
Адмирал Линда Фейган заняла должность командующей Береговой охраны США, став первой в истории женщиной, возглавившей отдельный вид ВС страны. Об этом сообщает ТАСС.
Президент США Джо Байден в ходе церемонии присяги заявил, что страна должна работать над тем, чтобы больше женщин занимали высшие должности ВС.
До Фейган эту должность занимал адмирал Карл Шульц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru