В США женщина впервые в истории возглавила один из видов ВС

Адмирал Линда Фейган заняла должность командующей Береговой охраны США, став первой в истории женщиной, возглавившей отдельный вид ВС страны. Об этом сообщает ТАСС.

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Президент США Джо Байден в ходе церемонии присяги заявил, что страна должна работать над тем, чтобы больше женщин занимали высшие должности ВС.

До Фейган эту должность занимал адмирал Карл Шульц.

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ФОТО: РИА Новости
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