В США заявили о желании стабильных отношений с РФ, несмотря на разногласия

По словам Прайса, в администрации США считают необходимым поддерживать отношения с РФ, а также уверены в важности дипломатических инструментов для достижения этой цели. При этом Прайс вновь отметил, что руководство США готово к нормализации "несмотря на российскую агрессию".

Дипломат не стал перечислять "разногласия", которые есть у США и России. Ранее у Прайса спросили, готовы ли власти США сделать шаги к нормализации отношений между странами, чтобы посол РФ в США вернулся в страну.

ТАСС со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах передает, что сроки возвращения российского посла в Вашингтон зависят от поведения США.

