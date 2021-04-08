В США заявили о желании стабильных отношений с РФ, несмотря на разногласия

США, несмотря на разногласия, стремятся к "стабильным и предсказуемым" отношенияс с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

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По словам Прайса, в администрации США считают необходимым поддерживать отношения с РФ, а также уверены в важности дипломатических инструментов для достижения этой цели. При этом Прайс вновь отметил, что руководство США готово к нормализации "несмотря на российскую агрессию".

Дипломат не стал перечислять "разногласия", которые есть у США и России. Ранее у Прайса спросили, готовы ли власти США сделать шаги к нормализации отношений между странами, чтобы посол РФ в США вернулся в страну.

ТАСС со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах передает, что сроки возвращения российского посла в Вашингтон зависят от поведения США.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Российское ПосольствоРоссийско-американские ОтношенияСША
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