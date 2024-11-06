В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах
Американские власти не зафиксировали деятельности, которая могла бы нарушить целостность избирательной инфраструктуры на выборах президента США. Об этом заявила глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента нацбезопасности (CISA) Джен Истерли, сообщает Associated Press.
«На данный момент мы не видели доказательств вредоносной деятельности, влияющей на... инфраструктуру», — подчеркнула Истерли.
Выборы президента прошли в США накануне. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис, отмечает 360.ru.
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