В США заявили об отсутствии вредоносной деятельности на выборах

Американские власти не зафиксировали деятельности, которая могла бы нарушить целостность избирательной инфраструктуры на выборах президента США. Об этом заявила глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента нацбезопасности (CISA) Джен Истерли, сообщает Associated Press.

Опубликованы первые результаты выборов в США после закрытия участков

«На данный момент мы не видели доказательств вредоносной деятельности, влияющей на... инфраструктуру», — подчеркнула Истерли.

Выборы президента прошли в США накануне. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис, отмечает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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