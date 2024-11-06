Опубликованы первые результаты выборов в США после закрытия участков
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава Белого дома Дональд Трамп лидирует с большим отрывом в штатах Индиана и Кентукки, где закрылись избирательные участки, сообщает Associated Press.
В Индиане у политика 71,5 процента, у его соперницы, кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис – 26,7 процента. Пока в этом штате обработаны менее 1 процента бюллетеней.
Бывший глава государства также лидирует в Кентукки (63,4 процента), у Харрис – 35,5 процента. В этом штате обработаны около 2 двух процентов бюллетеней.
Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru