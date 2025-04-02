По его мнению, сегодня политическая ситуация складывается таким образом, что Россия диктует условия капитуляции не только Украины, но также Североатлантического альянса и Вашингтона.

В свою очередь, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявлял, что у США есть достаточно инструментов для того, чтобы надавить на Россию, однако Вашингтон сознательно не рассказывает о них подробно на фоне позитивной динамики переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

