В США заявили об отсутствии у Вашингтона рычагов давления на Россию
Сегодня у американского лидера Дональда Трампа нет рычагов для того, чтобы надавить на Россию, заявил в своем аккаунте в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер.
По его мнению, сегодня политическая ситуация складывается таким образом, что Россия диктует условия капитуляции не только Украины, но также Североатлантического альянса и Вашингтона.
В свою очередь, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявлял, что у США есть достаточно инструментов для того, чтобы надавить на Россию, однако Вашингтон сознательно не рассказывает о них подробно на фоне позитивной динамики переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru