В США заявили об обнаружении судна РФ возле Алеутских островов

Недалеко от Алеутских островов на Аляске было обнаружено российское судно. Об этом говорится на официальном сайте Береговой охраны США.

Сообщается, что судно заметили еще 5 августа в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта. По данным источника, оно проходило в «международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США».