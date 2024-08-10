В США заявили об обнаружении судна РФ возле Алеутских островов
Недалеко от Алеутских островов на Аляске было обнаружено российское судно. Об этом говорится на официальном сайте Береговой охраны США.
Сообщается, что судно заметили еще 5 августа в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта. По данным источника, оно проходило в «международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США».
При этом Береговая охрана страны не вышла на связь с российским судном, но проследовала за ним.
Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наращивает свое присутствие в Арктике, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru