В США заявили о «странном уважении» Индии к России
Индия отказалась осудить специальную военную операцию на Украине из-за «странного уважения» к России, считает американский журналист Том Роган. Об этом он пишет в своем материале для Washington Examiner.
По словам обозревателя, Индия продолжает обеспечивать РФ «желанным иностранным капиталом и престижем», отмечает RT.
«Правительство [премьер-министра] Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», — подчеркнул Роган.
Журналист указал, что решение Нью-Дели сохранить дружественные отношения с Москвой серьезно влияет на расстановку сил в мире, пишет РИА ФАН.
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