В США заявили о слежке за российскими ядерными силами
Соединенные Штаты следят за российскими силами стратегического назначения, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Вашингтон внимательно наблюдает за ядерными арсеналами Москвы, но не видит ничего, чтобы заставило бы США повысить уровень боеготовности своих сил стратегического сдерживания.
Ранее первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) Фрэнк Роуз сообщил, что США не планируют возобновлять ядерные испытания.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к ядерному конфликту с военно-технической точки зрения. Он отметил, что Москва использует силы стратегического сдерживания в случае угрозы существованию государства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru