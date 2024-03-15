Путин высказался за создание ядерной энергоустановки в космосе
Лидер РФ Владимир Путин заявил, что созданию российской ядерной энергетической установки в космосе необходимо уделить особое внимание, сообщает «Интерфакс».
По его словам, для этого необходимо вовремя выделить финансирование. Так глава государства отреагировал на слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который рассказал о национальном проекте по укреплению суверенитета космической связи России. Планируется создание транспортных модулей на основе ядерной энергоустановки, разработка и производство перспективных ракетоносителей, строительство российской орбитальной станции (РОС).
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия нарушит запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе или киберпространстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru