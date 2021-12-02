Глава МИД Великобритании призвала Россию смягчить ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию смягчить напряжённость на границах с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Трасс еще раз акцентировала внимание на суверенитете и территориальной целостности Украины, а также выразила озабоченность накаляющейся ситуацией в Европе.

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Встреча глав МИД России и Великобритании проходит на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме. В начале встречи, когда журналисты долго фотографировали Трасс и Лаврова, министр иностранных дел России пошутил: «Мы не собираемся танцевать!».

Ранее Лиз Трасс проехалась на танке НАТО в Эстонии, недалеко от границы с Россией. Так Трасс хотела напомнить экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, которая совершила похожую поездку в 1998 году.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Сергей ЛавровВеликобритания
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