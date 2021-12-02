Глава МИД Великобритании призвала Россию смягчить ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию смягчить напряжённость на границах с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Трасс еще раз акцентировала внимание на суверенитете и территориальной целостности Украины, а также выразила озабоченность накаляющейся ситуацией в Европе.
Встреча глав МИД России и Великобритании проходит на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме. В начале встречи, когда журналисты долго фотографировали Трасс и Лаврова, министр иностранных дел России пошутил: «Мы не собираемся танцевать!».
Ранее Лиз Трасс проехалась на танке НАТО в Эстонии, недалеко от границы с Россией. Так Трасс хотела напомнить экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, которая совершила похожую поездку в 1998 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Ростехнадзор озвучил основную версию ЧП на «Листвяжной»
- Глава МИД Великобритании призвала Россию смягчить ситуацию на Украине
- Власти Германии ужесточат ограничения для непривитых от коронавируса
- Цена нефти Brent упала ниже 66 долларов за баррель
- «У нас множатся проблемы»: В МИД заявили о необходимости срочного контакта России и США
- Захарова: Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России
- Продажи автомобилей Lada в ноябре упали на 30 процентов
- Жители Пушкино жалуются на тошноту из-за запаха газа в городе
- Генерал ФСБ назвал главную цель диверсий Украины в РФ
- Названы самые опасные последствия коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru