В США заявили о прогрессе во взаимодействии с Россией по вопросам дипломатических виз

Вашингтон и Москва достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся виз для сотрудников посольств. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США в беседе с ТАСС.

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«Функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии, поэтому мы продолжаем тяжелую работу по решению этой проблемы. Это текущие вопросы, которыми мы продолжаем заниматься. В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении», — подчеркнули в Госдепе.

Собеседник ТАСС отметил, что США и Россия продолжают обсуждать вопрос о выдаче виз дипломатам.

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ТЕГИ:ДипломатыВизыСШАРоссия
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