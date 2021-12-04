В США заявили о прогрессе во взаимодействии с Россией по вопросам дипломатических виз

«Функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии, поэтому мы продолжаем тяжелую работу по решению этой проблемы. Это текущие вопросы, которыми мы продолжаем заниматься. В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении», — подчеркнули в Госдепе.

Собеседник ТАСС отметил, что США и Россия продолжают обсуждать вопрос о выдаче виз дипломатам.

