В США заявили о попытках Зеленского ложью втянуть НАТО в конфликт на Украине

Экс-помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу рассказал о попытках украинского лидера Владимира Зеленского ложью втянуть НАТО в вооруженный конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью эксперта в журнале The American Conservative.

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Бэндоу напомнил, что в ноябре Зеленский обвинял Россию в ракетной атаке на Польшу. Таким образом он пытался втянуть НАТО в украинский конфликт, отметил бывший советник Рейгана.

Несколько сотен тысяч жертв среди американцев были бы для Зеленского небольшой платой за успехи в борьбе с Россией, полагает аналитик.

По его мнению, украинский лидер со схожими целями манипулирует данными о потерях ВСУ.

В интервью газете Spiegel Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения, передает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский
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