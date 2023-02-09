Бэндоу напомнил, что в ноябре Зеленский обвинял Россию в ракетной атаке на Польшу. Таким образом он пытался втянуть НАТО в украинский конфликт, отметил бывший советник Рейгана.

Несколько сотен тысяч жертв среди американцев были бы для Зеленского небольшой платой за успехи в борьбе с Россией, полагает аналитик.

По его мнению, украинский лидер со схожими целями манипулирует данными о потерях ВСУ.

В интервью газете Spiegel Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения, передает НСН.

