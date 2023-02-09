Премьер Венгрии отказался аплодировать Зеленскому на саммите стран-членов ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать украинскому президенту Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров Европейского союза в Брюсселе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

Зеленский снова просит у Макрона и Шольца оружие

Так, на кадрах видно, как Зеленский в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран — членов ЕС. Все, за исключением Орбана, аплодировали президенту Украины.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что итогом встречи лидеров Европейского союза и президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе 9 февраля станет договоренность о еще большей поддержке Киева. Он отметил, что результатом обсуждения станет наибольшее количество поставок оружия, больше военной и финансовой помощи, сообщает НСН.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВенгрияВладимир Зеленский
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