Премьер Венгрии отказался аплодировать Зеленскому на саммите стран-членов ЕС

Так, на кадрах видно, как Зеленский в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран — членов ЕС. Все, за исключением Орбана, аплодировали президенту Украины.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что итогом встречи лидеров Европейского союза и президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе 9 февраля станет договоренность о еще большей поддержке Киева. Он отметил, что результатом обсуждения станет наибольшее количество поставок оружия, больше военной и финансовой помощи, сообщает НСН.

