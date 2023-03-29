Байдена призвали к переговорам с Россией из-за планов Украины по Крыму

Белому дому необходимо начать переговоры с Кремлем на фоне заявлений Киева о планах атаки Крымского полуострова. Такое мнение в статье для портала Asia Times выразили бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен и аналитик оборонного ведомства Шошана Брайен.

«Штурм в стиле НАТО?»: В России и США гадают об апрельском наступлении Украины

По их мнению, нападение Украины на Крым может привести к ядерному столкновению России и США. Москве и Вашингтону еще не поздно начать переговоры, считают обозреватели.

Авторы публикации не исключили, что Украина при наступлении на Крым прибегнет к помощи подразделений НАТО. Ситуацию усугубляет решение Великобритании передать ВСУ снаряды с ураном, отметили аналитики.

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель ранее опроверг сообщения украинской разведки о якобы начале эвакуации населения полуострова. Он назвал подобные заявления информационным терроризмом, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:КрымРоссияУкраинаДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры