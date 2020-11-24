В США заявили о новых климатических соглашениях при следующей администрации
Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил о намерениях следующей администрации США заключить новые международные соглашения по борьбе с изменением климата на планете. Об этом сообщает ТАСС.
Керри в случае признания победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США станет его спецпосланником по климату. Керри заявил в официальном обращении к Байдену, что поддерживает его желание вернуться в Парижское соглашение по климату "в первый же день" работы на посту лидера США.
Керри отметил, что разделяет убеждение Байдена о недостаточности одного договора для изменения ситуации. По его словам, на встрече в Глазго в 2021 году все государства должны начать активную работу в климатическом направлении. Керри добавил, что "поражение" в сфере климатической политике нанесет непоправимый урон всему миру.
Кандидат от демократической партии США Джо Байден представил своим избирателям кандидатов на ключевые посты в своей администрации в сфере внешней политики и национальной безопасности США. Встреча прошла в Уилмингтоне (штат Делавэр).
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