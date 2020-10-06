Сафронов: я бы сажал в тюрьму тех, кто загрязняет окружающую среду
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве начинает действовать ряд новых ограничений из-за COVID-19
В Москве начинает действовать ряд новых ограничений в связи с ростом заболевших коронавирусом. К примеру, школьникам и пенсионерам ограничат действие социальных карт для проезда. Продажа билетов в театры, кинотеатры и музеи столицы будет переведена в электронный формат. Тем временем, президент России Владимир Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом.
Никас Сафронов : «Учитывая, что количество заболевших в Москве действительно растет, эти меры являются необходимыми и наиболее безболезненными для экономики. Школьники, теоретически и при желании, могут обучаться и дистанционно. Гулять на улице они тоже могут. А вот поездки на общественном транспорте, времяпровождение в торговых и развлекательных центрах стоит сейчас и сократить. Это не так страшно, думаю. Многое пережили, и это переживем», – отметил в интервью НСН Никас Сафронов.
На выплаты медикам выделили 11 млрд рублей
На выплаты работающим с коронавирусом медикам выделили еще 11 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Никас Сафронов : «Своевременное и правильное решение. Всегда надо поощрять людей, работающих в горячих точках, в красных зонах. Наши врачи в основном всегда работают с полной отдачей и без дополнительных выплат. Поэтому приятно, что правительство выделило средства на поддержку врачей, которые совершают ежедневный подвиг», – сказал он в эфире НСН.
АТОР: Загрязнение побережья Камчатки может плохо сказаться на туризме
Ситуация с загрязнением акватории Тихого океана на Камчатке может негативно сказаться на туристической привлекательности региона. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.
Никас Сафронов : «На мой взгляд, особое влияние на туристов это не окажет, к сожалению. Во-первых, океан обладает, к счастью, уникальной способностью самовосстанавливаться. И уже скоро все, я уверен, нормализуется. Но, конечно, источник загрязнения нужно выявить, в результате которого погибло огромное количество морских обитателей. А в целом, туристы, интересующиеся и увлекающиеся экзотикой, уникальными местами не перестанут их посещать. Возможно, этот негативный фактор наоборот еще больше привлечет их внимание. Но всех, кто загрязняет флору и фауну, я бы сажал в тюрьму. Или штрафовал бы на такие суммы, чтобы им неповадно было», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Названы самые популярные у российских туристов осенние направления
В октябре и ноябре самыми популярными направлениями среди российских туристов стали Бишкек, Анталья и Стамбул. Об этом пишет сервис Туту.ру.
Никас Сафронов : «Турция всегда была популярна у российских туристов. Там хороший и мягкий климат, долгий сезон, вменяемые цены. Открытие этого направления в этом году все ждали как манну небесную. Выбор-то сейчас, кстати, не очень большой. Я же дождался момента, когда все уехали в Турцию и поехал в Крым, на наше черное море», – рассказал слушателям НСН Никас Сафронов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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