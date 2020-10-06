Сафронов: я бы сажал в тюрьму тех, кто загрязняет окружающую среду

Никас Сафронов : «На мой взгляд, особое влияние на туристов это не окажет, к сожалению. Во-первых, океан обладает, к счастью, уникальной способностью самовосстанавливаться. И уже скоро все, я уверен, нормализуется. Но, конечно, источник загрязнения нужно выявить, в результате которого погибло огромное количество морских обитателей. А в целом, туристы, интересующиеся и увлекающиеся экзотикой, уникальными местами не перестанут их посещать. Возможно, этот негативный фактор наоборот еще больше привлечет их внимание. Но всех, кто загрязняет флору и фауну, я бы сажал в тюрьму. Или штрафовал бы на такие суммы, чтобы им неповадно было», – прокомментировал он в беседе с НСН.

