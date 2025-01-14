В США заявили о необходимости модернизации ядерной триады

Предотвращение возможной ядерной атаки противника является наивысшим приоритетом США. Об этом на слушаниях в сенате заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.

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По его словам, США требуется модернизация ядерной триады, так как от её возможностей зависит «сдерживание и выживание» страны.

«Мы должны инвестировать в её модернизацию для защиты», - подчеркнул Хегсет.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что оказание Вашингтоном поддержки Украине создало риски развязывания ядерной конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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