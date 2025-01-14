В США заявили о необходимости модернизации ядерной триады

По его словам, США требуется модернизация ядерной триады, так как от её возможностей зависит «сдерживание и выживание» страны.

«Мы должны инвестировать в её модернизацию для защиты», - подчеркнул Хегсет.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что оказание Вашингтоном поддержки Украине создало риски развязывания ядерной конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

