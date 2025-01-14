Рогозин предсказал гибель цивилизации в случае ядерного удара по Украине

«Надо иметь в виду, что любое применение ядерного оружия — это эскалация. И закончится она гибелью всей цивилизации на Земле», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как подчеркнул Рогозин, в случае подобного исхода уже никто не будет вспоминать, кто начал, и кто виноват. Он также добавил, что Россия обладает рядом других возможностей. К примеру, можно использовать стратегическое оружие в неядерном исполнении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне обеспокоены возможностью применения Россией ядерного оружия. При этом Москва многократно заявляла, что подобных планов нет, передает «Радиоточка НСН».



