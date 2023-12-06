В США заявили о намерениях Вашингтона отказаться от помощи Украине

Сенатор указал на ожесточенные разногласия касательно запроса администрации американского лидера Джо Байдена о дополнительной поддержке Киева. По мнению Мерфи, нет ни малейших сомнений, что США вот-вот бросят Украину.

Политик также предположил, что отказ помогать Украине якобы спровоцирует «военное вторжение России в Европу». Мерфи заявил, что республиканцы «будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми».

Ранее сенаторы от Республиканской партии США покинули совещание по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

