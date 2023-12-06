В США заявили о намерениях Вашингтона отказаться от помощи Украине
США откажутся от поддержки Украины в ближайшее время. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на члена Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Криса Мерфи.
Сенатор указал на ожесточенные разногласия касательно запроса администрации американского лидера Джо Байдена о дополнительной поддержке Киева. По мнению Мерфи, нет ни малейших сомнений, что США вот-вот бросят Украину.
Политик также предположил, что отказ помогать Украине якобы спровоцирует «военное вторжение России в Европу». Мерфи заявил, что республиканцы «будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми».
Ранее сенаторы от Республиканской партии США покинули совещание по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Президент «Балтики» предложил национализировать компанию
- Трамп заявил, что не планирует становиться диктатором и злоупотреблять властью
- Евростат: ЕС с февраля 2022 года переплатил за газ более €180 миллиардов
- Умер основатель рок-группы Wings Дэнни Лейн
- СМИ: Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP
- В США заявили о намерениях Вашингтона отказаться от помощи Украине
- СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина
- ВТБ: С начала года банки выдали более 1,4 трлн рублей автокредитов
- Григорий Лепс подал в суд на подрядчиков своего ресторана на 200 тысяч рублей
- Голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru