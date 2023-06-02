В Госдуме заявили, что прекращение передачи США данных о своем вооружении не изменит обстановку
От прекращения передачи США информации о статусе и дислокации своего стратегического оружия России в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений почти ничего не изменится. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, Вашингтон и прежде не передавал данные России. При этом Чепа отметил, что Москва благодаря действиям разведки сможет получать необходимую информацию.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американские власти манипулируют данными о своих стратегических наступательных вооружениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru