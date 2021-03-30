В США заявили, что выступают за права человека, а не против России и Китая
Администрация США заявила, что не выступает против России и Китая, однако намерена отстаивать права человека в том числе в этих странах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.
Госдепартамент США ранее опубликовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором вновь подверг критике политику РФ и КНР. Блинкен, комментируя доклад, подчеркнул, что руководство США не пытается ограничивать развитие Китая или России.
По мнению госсекретаря, США отстаивает "базовые права", а также "мировой порядок". Он отметил, что власти США лишь "решительно высказываются", когда кто-то в мире посягает на этот порядок.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что американская администрация придерживается русофобских стереотипов в сфере прав человека. Отвечая на доклад, сделанный в 2019 году, в российском дипведомстве подчеркнули разделение стран "на хорошие и плохие", которое проводится США.
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