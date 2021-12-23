В США заявили, что время на восстановление ядерной сделки с Ираном заканчивается

Власти США считают, что на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается совсем немного времени. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.



По словам Салливана, через несколько недель возможности восстановить соглашение может и не быть. Он отметил, что власти США обсуждают вопрос временных рамок.

Ранее 9 декабря по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.

СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.



