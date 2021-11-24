В США заявили, что готовы противостоять России без колебаний

В США готовы без колебаний противостоять действиям России против Украины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Госдепартамента страны Неда Прайса.

Во время брифинга с журналистами он рассказал, что США и Украина на постоянной основе ведут переговоры о потребностях в военной помощи. Прайс добавил, что скоро Вашингтон и НАТО проведут консультацию по вопросу украинского конфликта, чтобы выразить свою «обеспокоенность» ситуацией.