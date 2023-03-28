В США захотели лишить КНР статуса развивающейся страны

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предписывающий Вашингтону работать над лишением Китая статуса развивающейся страны. Об этом сообщает газета Hill.

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За документ проголосовали 415 человек, отмечает РЕН ТВ.

Согласно законопроекту «КНР не развивающаяся страна», госсекретарь США будет добиваться изменения ее статуса в международных организациях, в которые входят США и Китай, на статус государства с уровнем дохода выше среднего (или высоким уровнем) либо развитой страны, пишет RT.

Кроме того, США должны следить, чтобы КНР не получала помощь или льготы как развивающаяся страна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектСШАКитай

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