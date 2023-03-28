В США захотели лишить КНР статуса развивающейся страны
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предписывающий Вашингтону работать над лишением Китая статуса развивающейся страны. Об этом сообщает газета Hill.
За документ проголосовали 415 человек, отмечает РЕН ТВ.
Согласно законопроекту «КНР не развивающаяся страна», госсекретарь США будет добиваться изменения ее статуса в международных организациях, в которые входят США и Китай, на статус государства с уровнем дохода выше среднего (или высоким уровнем) либо развитой страны, пишет RT.
Кроме того, США должны следить, чтобы КНР не получала помощь или льготы как развивающаяся страна.
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