В США захотели лишить КНР статуса развивающейся страны

За документ проголосовали 415 человек, отмечает РЕН ТВ.

Согласно законопроекту «КНР не развивающаяся страна», госсекретарь США будет добиваться изменения ее статуса в международных организациях, в которые входят США и Китай, на статус государства с уровнем дохода выше среднего (или высоким уровнем) либо развитой страны, пишет RT.

Кроме того, США должны следить, чтобы КНР не получала помощь или льготы как развивающаяся страна.

