В США задумались о запрете TikTok

Власти США всерьёз рассматривают возможность запрета китайского приложения TikTok в стране. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь Майк Помпео.

Он отметил, что рекомендовал бы TikTok только тем, кто хочет передать свои данные в «руки Коммунистической партии Китая», передаёт RT.

Ранее TikTok запретили в Индии. Отвечая на вопрос, не последует ли Вашингтон этому примеру, Помпео пообещал, что в отношении китайских мобильных приложений всё будет сделано «как надо».

В России, как отмечают эксперты, TikTok используется для продвижения политического контента, в том числе фейков о голосовании по Конституции, заявляли в Общественной палате РФ.

