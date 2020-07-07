В США задумались о запрете TikTok
Власти США всерьёз рассматривают возможность запрета китайского приложения TikTok в стране. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь Майк Помпео.
Он отметил, что рекомендовал бы TikTok только тем, кто хочет передать свои данные в «руки Коммунистической партии Китая», передаёт RT.
Ранее TikTok запретили в Индии. Отвечая на вопрос, не последует ли Вашингтон этому примеру, Помпео пообещал, что в отношении китайских мобильных приложений всё будет сделано «как надо».
В России, как отмечают эксперты, TikTok используется для продвижения политического контента, в том числе фейков о голосовании по Конституции, заявляли в Общественной палате РФ.
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