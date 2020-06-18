ОП РФ: Количество фейков о голосовании по Конституции возросло шестикратно

Количество ложных сообщений и вбросов по теме голосования по поправкам в Коснтитуцию только за последнюю неделю увеличилось в шесть раз, заявил в четверг, 18 июня, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, за последние две недели общественники выявили 1,5 тысячи фейковых сообщений. Как минимум 15 из них — весьма оригинальные, говорят в ОП: они «творчески» развиваются, а затем тиражируются профессиональными сетками по регионам страны.

Как отметил Малькевич, для продвижения политического контента негативной окраски в России используют платформу TikTok, которая во всём мире известна как площадка для размещения коротких развлекательных видео, передаёт РАПСИ.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов связал эти вбросы с иностранным вмешательством. Сенатор заявил, что подобные выдумки появляются неспроста, и указал на деятельность сотрудников центрального аппарата ЦРУ. В этой структуре политическим планированием по операциям в РФ занимаются около 500 человек, а модерацией соцсетей занимаются ещё сотни специально подобранным людей за границей, сказал Климов.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ намечено на 1 июля.

