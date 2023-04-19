В США выступили за диалог с Россией и КНР по решению конфликтов в космосе

Соединенные Штаты позитивно относятся к проведению диалога с Россией и Китаем по разрешению возможных конфликтов в космической сфере. Такое заявление сделал глава Космического командования ВС США Джеймс Дикинсон, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что любая возможность поговорить о разрешении конфликтов – это «всегда хорошо».

Ранее Global Times заявило, что попытки США сохранить гегемонию не увенчаются успехом. Издание отметило, что Вашингтон держит союзников в «ежовых рукавицах», пытается сдержать Россию и Китай, а также ведет экономическое противостояние, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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