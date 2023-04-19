В США выступили за диалог с Россией и КНР по решению конфликтов в космосе
Соединенные Штаты позитивно относятся к проведению диалога с Россией и Китаем по разрешению возможных конфликтов в космической сфере. Такое заявление сделал глава Космического командования ВС США Джеймс Дикинсон, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что любая возможность поговорить о разрешении конфликтов – это «всегда хорошо».
Ранее Global Times заявило, что попытки США сохранить гегемонию не увенчаются успехом. Издание отметило, что Вашингтон держит союзников в «ежовых рукавицах», пытается сдержать Россию и Китай, а также ведет экономическое противостояние, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- СМИ: Южная Корея пока не планирует поставлять оружие Украине
- В США выступили за диалог с Россией и КНР по решению конфликтов в космосе
- Госдума одобрила увеличение налоговых вычетов на образование и лечение
- В «Автодоме» опровергли информацию о завершении сделки по покупке завода Mercedes
- Путин поздравил общество «Динамо» со 100-летием
- СМИ: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
- СМИ: Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T
- Румыния готовится ввести ограничения на продукты с Украины
- Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области
- В ЕК сообщили, что Фон дер Ляйен не приняла решения о выдвижении на второй срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru