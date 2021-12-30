В США выразили обеспокоенность космическими пусками Ирана
Власти США выразили обеспокоенность космическими пусками Ирана, отметив, что это может способствовать развитию баллистической программы в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил представитель Госдепа, США привержены к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Ранее в четверг иранские СМИ сообщили об успешном запуске трех исследовательских спутников в космос. Иран является одной из девяти стран мира, включая США и РФ, производящей спутники.
Ранее 9 декабря по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.
СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.
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