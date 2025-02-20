В США выразили недовольство позицией Украины по сделке по полезным ископаемым
Администрация президента США Дональда Трампа недовольна негативной реакцией властей Украины на сделку по украинским полезным ископаемым. Такое заявление сделал помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.
По его словам, в Вашингтоне не понимают, почему за всё, что США сделали для Украины, в том числе во время первого срока Трампа, они получают «такую негативную реакцию и ругань в прессе»
«Это просто неприемлемо. Киеву следует сбавить тон, внимательно посмотреть на ситуацию и подписать эту сделку», - заключил Уолтц.
Ранее сенатор Конгресса США Эрик Шмитт заявил, что президенту Украины Владимира Зеленского нужно прекратить критику Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автосервис загорелся на Варшавскоем шоссе в Подмосковье
- В Израиле сообщили о 69 заложниках, которых до сих пор удерживает ХАМАС
- В США выразили недовольство позицией Украины по сделке по полезным ископаемым
- В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета санавиации
- Глава Renault допустил возвращение компании в Россию
- Мутацию вируса птичьего гриппа обнаружили в Сахалинской области
- СМИ: Воры похитили единственную в мире овцу-художницу в Южной Африке
- Суды выслали из России на треть больше нелегальных мигрантов
- Red Hot Chili Peppers оценили свое творчество в 350 млн долларов
- В России предложили ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru