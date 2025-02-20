В США выразили недовольство позицией Украины по сделке по полезным ископаемым

По его словам, в Вашингтоне не понимают, почему за всё, что США сделали для Украины, в том числе во время первого срока Трампа, они получают «такую негативную реакцию и ругань в прессе»

«Это просто неприемлемо. Киеву следует сбавить тон, внимательно посмотреть на ситуацию и подписать эту сделку», - заключил Уолтц.

Ранее сенатор Конгресса США Эрик Шмитт заявил, что президенту Украины Владимира Зеленского нужно прекратить критику Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

