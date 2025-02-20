В США выразили недовольство позицией Украины по сделке по полезным ископаемым

Администрация президента США Дональда Трампа недовольна негативной реакцией властей Украины на сделку по украинским полезным ископаемым. Такое заявление сделал помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

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По его словам, в Вашингтоне не понимают, почему за всё, что США сделали для Украины, в том числе во время первого срока Трампа, они получают «такую негативную реакцию и ругань в прессе»

«Это просто неприемлемо. Киеву следует сбавить тон, внимательно посмотреть на ситуацию и подписать эту сделку», - заключил Уолтц.

Ранее сенатор Конгресса США Эрик Шмитт заявил, что президенту Украины Владимира Зеленского нужно прекратить критику Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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