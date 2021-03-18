В США утвердили нового директора ЦРУ
18 марта 202123:34
Сенат США единогласным решением утвердил Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания.
Отмечается, что Бернс был послом США в России в период с 2005 по 2008 год. Также в Госдепартаменте США он выполнял должность заместителя госсекретаря.
Отмечается, что Бернс перестал работать дипломатом в 2014 году, через 33 года после начала карьеры. В последние годы был главой НКО "Фонд Карнеги".
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18 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru