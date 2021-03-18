В США утвердили нового директора ЦРУ

Отмечается, что Бернс был послом США в России в период с 2005 по 2008 год. Также в Госдепартаменте США он выполнял должность заместителя госсекретаря.

Отмечается, что Бернс перестал работать дипломатом в 2014 году, через 33 года после начала карьеры. В последние годы был главой НКО "Фонд Карнеги".

