Fox News: В ценах на бензин в США виновата политика Байдена, а не Путин

«Байден начал кричать: «это цены Путина, Путин сделал это». Но это такой идиотизм! Настолько явная ложь, что никто не поверил в это», - приводит Газета.ru слова Карлсона.

Он отметил, что вместо того, чтобы урегулировать ситуацию с топливным кризисом, Байден предпринимает шаги, которые наносят еще больший вред США. В частности, по мнению Карлсона, это касается решения Белого дома по ежедневному высвобождению нефти из стратегического резерва страны.

Ранее миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос заявлял, что Джо Байден не понимает основные законы экономики, отмечает RT. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что если Байден обвиняет президента Владимира Путина в росте цен на бензин в США, то, по логике, о снижении цен на топливо необходимо просить лично у Путина, напоминает Ura.ru.

