В США Сулеймани сравнили с бен Ладеном

Как сообщает РИА Новости, американский чиновник сделал соответствующее заявление в ходе выступления в Стенфордском университете.

В частности, Помпео отметил, что на руках Сулеймани не меньше американской крови, чем у Усамы бен Ладана.

Напомним, Сулеймани был убит в ходе спецоперации США в начале января. В качестве ответа на действия США Иран нанес ракетные удары по американским объектам в Ираке. После этих событий напряженность между странами резко усилилась.

