В США Сулеймани сравнили с бен Ладеном
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил убитого в ходе спецоперации иранского генерала Касема Сулеймани с главой террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усама бен Ладеном.
Как сообщает РИА Новости, американский чиновник сделал соответствующее заявление в ходе выступления в Стенфордском университете.
В частности, Помпео отметил, что на руках Сулеймани не меньше американской крови, чем у Усамы бен Ладана.
Напомним, Сулеймани был убит в ходе спецоперации США в начале января. В качестве ответа на действия США Иран нанес ракетные удары по американским объектам в Ираке. После этих событий напряженность между странами резко усилилась.
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