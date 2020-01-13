В США Сулеймани сравнили с бен Ладеном

13 января 202023:37

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил убитого в ходе спецоперации иранского генерала Касема Сулеймани с главой террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усама бен Ладеном.

Появилось видео атаки на военную базу США в Ираке

Как сообщает РИА Новости, американский чиновник сделал соответствующее заявление в ходе выступления в Стенфордском университете.

В частности, Помпео отметил, что на руках Сулеймани не меньше американской крови, чем у Усамы бен Ладана.

Напомним, Сулеймани был убит в ходе спецоперации США в начале января. В качестве ответа на действия США Иран нанес ракетные удары по американским объектам в Ираке. После этих событий напряженность между странами резко усилилась.

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ФОТО: twitter.com
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